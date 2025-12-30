Ci mancava un altro Osama | il ministro di Hamas i soldi e il tifo per i fan di Hannoun

L'inchiesta sul finanziamento di Hamas, che ha portato all'arresto di nove persone tra cui Mohammad Hannoun, evidenzia le recenti indagini sulle reti di supporto al gruppo. Hannoun, considerato il leader della cellula italiana di Hamas, si trova attualmente in carcere. L'indagine prosegue, approfondendo i collegamenti tra i finanziamenti e le attività di supporto al gruppo palestinese.

L'inchiesta per il finanziamento di Hamas che ha portato a nove arresti, tra cui quello di Mohammad Hannoun, attualmente in carcere perché ritenuto il vertice della cellula italiana del gruppo terroristico palestinese, va avanti. La procura di Genova ha emesso due mandati di cattura all'estero. Il primo riguarda Saleh Mohammed Ismail Abdu, 35 anni, detto Abu Khaled, che vive ad Istanbul e svolgerebbe un ruolo di primo piano nel far entrare le ingenti somme di denaro raccolte dall'Abspp, l'associazione genovese di Hannoun. L'altro, invece, è Osama Alisawi, 59 anni, detto anche Abu Obaida, ex ministro dei trasporti del governo Hamas a Gaza sotto la presidenza di Ismail Haniyeh, quest'ultimo ucciso a Teheran nel luglio 2024 dagli israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

