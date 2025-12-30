Christmas Night Fimaa Bergamo | storie di passione innovazione e solidarietà

La Christmas Night Fimaa Bergamo è un evento che unisce passione, innovazione e solidarietà nel settore immobiliare. Agenti e mediatori condividono momenti di confronto e riflessione, promuovendo valori di collaborazione e impegno sociale. Questo appuntamento rappresenta un'occasione per rafforzare i legami professionali e sostenere iniziative benefiche, contribuendo a guardare con fiducia al futuro, in un clima di convivialità e rispetto.

Gli agenti immobiliari e mediatori Fimaa Bergamo hanno trasformato il tradizionale scambio di auguri natalizi in un'occasione di approfondimento, confronto e visione in vista del 2026, con il tradizionale impegno solidale e benefico abbinato a intrattenimento e convivialità. L'appuntamento con la Christmas Night Fimaa Bergamo si è tenuto lunedì 15 dicembre al Bobadilla Feeling Club di Dalmine. L'incontro si è aperto con i saluti di Oscar Caironi, presidente Fimaa Bergamo e coordinatore regionale Fimaa Lombardia, Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, e Confcommercio Bergamo.

