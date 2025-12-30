Chivu un mix tra Gasperini e Mourinho E i tifosi sognano in grande

Dopo le recenti prestazioni, l’allenatore Chivu si presenta come un mix tra Gasperini e Mourinho, suscitando l’interesse e le aspettative dei tifosi. La sua gestione tattica e il carattere mostrano caratteristiche di entrambi i tecnici, alimentando i sogni di grandi risultati per il club. Un momento di attenzione e di speranza per la squadra, che guarda con fiducia alle prossime sfide.

Inter News 24 Dopo le ultime partite, mister Chivu è sembrato un mix tra Gian Piero Gasperini e José Mourinho. I tifosi intanto sognano in grande. Il successo di Bergamo ha acceso i riflettori sull’identità tattica di Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia. Un focus de La Gazzetta dello Sport si interroga su quale sia la vera anima del tecnico rumeno, apparso estremamente eclettico durante l’ultima sfida di campionato. Nella prima frazione di gioco, i meneghini hanno mostrato un volto “gasperiniano”: pressioni asfissianti e verticalizzazioni repentine, ricalcando lo stile di Gian Piero Gasperini, l’esperto maestro di calcio noto per il suo gioco aggressivo a tutto campo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu un mix tra Gasperini e Mourinho. E i tifosi sognano in grande Leggi anche: Mourinho: “Legame tra me e Roma motivo di grande orgoglio” Leggi anche: Neymar all’Inter a gennaio? I tifosi sognano Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chivu l’indifferente, diversamente Mourinho: quante storie tese tra Cristian e Conte - Dal rumore dei nemici di José alle cose “che lasciano certi odori” il passo non è poi così lontano. tuttosport.com

