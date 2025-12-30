Chivu protagonista di uno show in panchina nel finale contro l’Atalanta | il teatrino dell’allenatore rumeno

Durante il match tra Inter e Atalanta, Chivu ha attirato l’attenzione restando in panchina nei minuti finali. Le immagini della diretta TV mostrano la sua presenza e il suo atteggiamento, offrendo uno sguardo sulla gestione emotiva dell’allenatore rumeno nel momento più delicato della partita. Un episodio che ha suscitato interesse e riflessioni sulla presenza e il ruolo dei tecnici durante le fasi cruciali delle gare.

di Dario Bartolucci Chivu protagonista a bordocampo nel finale di Inter Atalanta: la tensione del tecnico raccontata dalle immagini della diretta TV. È stato un vero e proprio show quello di Cristian Chivu negli ultimi minuti della sfida di domenica sera tra Inter e Atalanta. Le immagini della Bordo CAM di DAZN hanno restituito uno spaccato chiarissimo del coinvolgimento totale del tecnico romeno, autentico direttore d’orchestra di un finale vissuto con intensità estrema. Tutto inizia quando Yann Bisseck decide di non aggredire Gianluca Scamacca, consentendogli lo stop. Chivu reagisce con una mezza piroetta, poi inizia a richiamare tutta la linea difensiva, chiedendo alla squadra di salire. 🔗 Leggi su Internews24.com

