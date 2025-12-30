Chivu protagonista di uno show in panchina nel finale contro l’Atalanta | il teatrino dell’allenatore rumeno

Durante il match tra Inter e Atalanta, Chivu ha attirato l’attenzione restando in panchina nei minuti finali. Le immagini della diretta TV mostrano la sua presenza e il suo atteggiamento, offrendo uno sguardo sulla gestione emotiva dell’allenatore rumeno nel momento più delicato della partita. Un episodio che ha suscitato interesse e riflessioni sulla presenza e il ruolo dei tecnici durante le fasi cruciali delle gare.

di Dario Bartolucci Chivu protagonista a bordocampo nel finale di Inter Atalanta: la tensione del tecnico raccontata dalle immagini della diretta TV. È stato un vero e proprio show quello di Cristian Chivu negli ultimi minuti della sfida di domenica sera tra Inter e Atalanta. Le immagini della Bordo CAM di DAZN hanno restituito uno spaccato chiarissimo del coinvolgimento totale del tecnico romeno, autentico direttore d’orchestra di un finale vissuto con intensità estrema. Tutto inizia quando Yann Bisseck decide di non aggredire Gianluca Scamacca, consentendogli lo stop. Chivu reagisce con una mezza piroetta, poi inizia a richiamare tutta la linea difensiva, chiedendo alla squadra di salire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu protagonista di uno show in panchina nel finale contro l’Atalanta: il teatrino dell’allenatore rumeno Leggi anche: Palladino difende Chivu, l’allenatore della Dea si schiera con l’allenatore rumeno «Rigore inesistente» Leggi anche: Chivu eletto allenatore rumeno dell’anno: «L’Inter una lavatrice, sbatti la testa ovunque! Qui conoscevo tutti» La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chivu elogia Stankovic Jr: 'Ha il nerazzurro nel sangue'. Futuro all'Inter? VIDEO. “Mi sono stirato”: lo show di Chivu nel finale di Atalanta-Inter! E impazzisce quando… - E' un vero e proprio show quello di Cristian Chivu nella parte finale della sfida di domenica sera della sua Inter contro l'Atalanta ... msn.com

Chivu, conferenza show: la battuta sul lavoro che fa ridere tutti e quella risposta a Marotta... - Il tecnico dell'Inter, con tono di voce decisamente alto, quando gli viene chiesto come si riparte dopo una ... corrieredellosport.it

Inter, Chivu irritato per il comportamento di Lautaro Martinez: «Abbiamo perso tempo a litigare con la panchina» - Cristian Chivu non ha apprezzato il comportamento di Lautaro Martinez, graziato dall’arbitro Mariani per ben due volte. ilmessaggero.it

Il futuro di Davide #Frattesi con l' #Inter è in bilico e, secondo Tuttosport, potrebbe puntare clamorosamente alla #Juventus. Nonostante sia stato protagonista dello scudetto, il centrocampista è scivolato in fondo alle gerarchie attuali di #Chivu. Da ricordare - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #ChampionsLeague Inzaghi partiva, Chivu riparte C’è un momento, nella vita di una squadra, in cui le parole pesano più dei gol. E non parliamo di dichiarazioni a caldo, ma di quelle frasi che restano lì, a rimbalzare tra le pareti dello spogliatoio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.