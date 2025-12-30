Chivu Inter il grande cambiamento del tecnico rumeno | una svolta silenziosa che cambia il centrocampo

Il cambiamento di Chivu all’Inter rappresenta una trasformazione strategica nel centrocampo, con un approccio più tecnico e fluido. La nuova impostazione mira a migliorare il possesso palla, offrendo soluzioni più efficaci contro il pressing avversario e ridefinendo le gerarchie tra i centrocampisti. Questa svolta, discreta ma significativa, si concentra sull’ottimizzazione delle qualità tecniche del reparto, contribuendo a un gioco più equilibrato e dinamico.

Inter News 24 Chivu Inter, come nuova chiave tattica: più qualità nel palleggio, nuove soluzioni contro il pressing avversario e gerarchie a centrocampo. L'Inter sta cambiando pelle, e lo sta facendo in modo graduale ma evidente. Cristian Chivu, tecnico dei nerazzurri, guarda sempre più spesso alla soluzione del «doppio regista» come risposta alle esigenze tattiche emerse nelle ultime settimane. Un'idea che prende forza soprattutto dopo la vittoria di Bergamo e che nasce dalla necessità di migliorare l'uscita dal pressing e la gestione dei ritmi di gioco nei momenti più delicati delle partite.

