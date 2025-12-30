Chivu Conte scoppia la polemica Per il tecnico azzurro è una tattica

Durante il weekend di Serie A, le dichiarazioni di Chivu Conte hanno suscitato discussioni tra gli appassionati. Il tecnico del Napoli ha definito alcune scelte come semplici tattiche, evitando interpretazioni eccessive. La sua posizione ha generato un dibattito sulla strategia adottata, ma lui insiste sulla volontà di mantenere un approccio pragmatico e concentrato sulle prestazioni della squadra.

Inter News 24 Lo scorso weekend di Serie A ha scatenato una mini polemica Chivu Conte. Per il tecnico dei partenopei si tratta di una semplice tattica. Si infiamma l’asse Milano-Napoli in vista della supersfida dell’11 gennaio. Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia — ha risposto con fermezza alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte, il sanguigno allenatore leccese noto per la sua capacità di spostare la pressione mediatica sugli avversari. “Non mi interessa quello che dice”, ha tagliato corto il timoniere dei nerazzurri. Secondo Tuttosport, l’ambiente della Beneamata teme il ripetersi di vecchie strategie destabilizzanti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Conte, scoppia la polemica. Per il tecnico azzurro è una tattica Leggi anche: Napoli, super elogio a Conte per l’idea tattica contro l’Inter: parole al miele per il tecnico Leggi anche: Carlos Augusto, da mossa d’emergenza a risorsa tattica: può essere lui la chiave tattica di Chivu in Inter Milan! Il motivo La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chivu non vuole entrare in polemica con Conte: «Quello che dice non mi interessa» - Le parole di Conte sul Napoli scatenano reazioni: esplora il confronto tra Chivu e Conte sull'andamento del campionato. ilnapolista.it

Chivu lapidario su Conte dopo Atalanta-Inter, interrompe la domanda: “Non mi interessa quello che dice” - Inter Chivu è netto su Conte in diretta TV: interrompe la domanda e spegne la polemica Scudetto sul primato "scontato" ... fanpage.it

Chivu-Conte, la polemica: «Quello che dice non mi interessa. Non voglio mescolare il calcio con cose che lasciano odore» - L'allenatore dell'Inter replica al rivale, che aveva detto: «Il Napoli non è pronto a comandare». msn.com

Chivu l’indifferente, diversamente Mourinho: quante storie tese tra Cristian e Conte - facebook.com facebook

TS - Conte- #Chivu, mix esplosivo. Ma il tecnico del Napoli ha avuto buon gioco a fare polemica x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.