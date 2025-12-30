Chivu blinda l’Inter | la difesa è impenetrabile I numeri

Cristian Chivu ha rafforzato la linea difensiva dell’Inter, contribuendo a rendere la retroguardia nerazzurra più solida e difficile da superare. I risultati e i numeri confermano un miglioramento nella fase difensiva della squadra, grazie a un approccio più organizzato e attento. Questa stabilità rappresenta un elemento fondamentale nel percorso dell’Inter verso obiettivi di rendimento e continuità.

Inter News 24 Mister Cristian Chivu ha blindato totalmente la sua Inter, rendendo impenetrabile la difesa nerazzurra. Vediamo insieme i numeri. L’analisi de La Gazzetta dello Sport evidenzia come la Beneamata abbia chiuso l’anno solare in vetta alla classifica, trovando finalmente il perfetto equilibrio tattico. Grazie al successo di Bergamo, i meneghini hanno collezionato l’ottavo clean sheet su 17 giornate, un dato che certifica l’ottimo lavoro svolto da Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia — nella registrazione dei meccanismi arretrati. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu blinda l’Inter: la difesa è impenetrabile. I numeri Leggi anche: Sommer Inter, difesa impenetrabile con l’elvetico! La solidità cresce con Chivu Leggi anche: Sommer Inter, è tornato il muro nerazzurro! Con il neo tecnico Chivu la porta diventa impenetrabile! I numeri La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Chivu: "Simeone? Non mi sento né inferiore né superiore. E Sommer lo difendo" - La sconfitta del derby è solo una dolorosa esperienza da sfruttare per riprendere la marcia perfetta in Champions League. gazzetta.it Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter: “Sono stati chiamati falliti, finiti” - Chivu lancia un messaggio in difesa della sua Inter nella conferenza stampa dopo la vittoria sul Como: “Sono stati chiamati falliti, finiti, invece loro hanno voglia di stare qua e mettono l’anima per ... fanpage.it Chivu lo esalta dopo Inter-Fiorentina: “Abbiamo in casa un giocatore forte” - L’Inter si rimette subito in carreggiata dopo la sconfitta di Napoli e liquida per 3- calciomercato.it L’Inter scaccia la crisi: Lautaro decide il match alla New Balance Arena su assist del baby Pio Esposito. Chivu risponde a Milan e Napoli e blinda il primato solitario. #Inter #Lautaro #PioEsposito #internews24 - facebook.com facebook

