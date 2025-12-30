Chieti carabiniere chiamato per un furto spara e ferisce il proprietario di una casa

A Filetto, in provincia di Chieti, un carabiniere intervenuto per un furto ha sparato e ferito alla gamba il proprietario di una casa di campagna. L’episodio coinvolge un uomo di 38 anni, residente nella zona, e si è verificato in un contesto isolato fuori dal centro abitato. La vicenda sta essere oggetto di approfondimenti da parte delle autorità competenti per chiarire dinamiche e responsabilità.

A Filetto in provincia di Chieti un 38enne proprietario di una casa di campagna, isolata e fuori dal centro abitato, è rimasto ferito ad una gamba da un colpo di pistola esploso da un carabiniere. In quel momento era in corso un intervento per furto in casa dopo una chiamata al 112. L’uomo, trasportato presso l’ospedale della provincia abruzzesa, non versa in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi tecnico-scientifici da parte dei militari del Nucleo Investigativo di Chieti, volti a ricostruire la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate dalla Procura locale. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Ventenne in fuga investe un carabiniere che spara contro l’auto e ferisce il giovane Leggi anche: Entrano in casa per rubare: il proprietario spara Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Chieti, carabiniere chiamato per un furto spara e ferisce il proprietario di una casa. Carabiniere spara durante un furto, ferito il proprietario di casa - Il furto in una villa isolata nelle campagne Un ingegnere di 38 anni è rimasto ferito ieri sera a Filetto, in provincia di Chieti, durante un intervento del ... infodifesa.it

Furto in villa a Filetto: proprietario colpito da proiettile durante la rapina - Un grave episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di lunedì a Filetto, un comune situato nella provincia di Chieti. notizie.it

Colpo di pistola dopo un furto in villa, il proprietario ferito da un carabiniere - Paura nella tarda serata di lunedì nel piccolo centro di Filetto, in provincia di Chieti: un uomo di 38 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola, sparato per sbaglio da ... ilmessaggero.it

Carabiniere spara durante un furto, a Filetto. Ferito il proprietario di casa 38enne, colpito ad una gamba. Ricoverato in ospedale a Chieti, l'uomo non è in pericolo di vita. L'episodio è avvenuto nel corso di un intervento per furto in casa, seguito ad una c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.