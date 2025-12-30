Chiesa Juve si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio Dirigenti intrigati | sarebbe il vice Yildiz

La possibilità di un ritorno di Federico Chiesa in prestito a gennaio sta suscitando interesse tra i dirigenti della Juventus. La proposta, ancora in fase di valutazione, prevede un ritorno temporaneo del calciatore, che potrebbe ricoprire il ruolo di vice Yildiz. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, considerando le esigenze tecniche e la strategia della squadra per la seconda parte della stagione.

In un mercato invernale dove la creatività deve sopperire all'assenza di grandi budget, la Juventus sta valutando con estrema attenzione il clamoroso ritorno di Federico Chiesa attraverso la formula del prestito semestrale. Questa operazione, pur non essendo una vera trattativa ma comunque più di una suggestione, stuzzica i dirigenti della Continassa per la profonda conoscenza che l'esterno ha dell'ambiente bianconero e per il precedente rapporto professionale con Luciano Spalletti, che in passato lo ha descritto come il "Sinner" del calcio italiano.

