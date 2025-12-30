Chiesa Juve il ritorno non è un’utopia | Tutto fa pensare che se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio… Rivelazione a sorpresa sull’esterno

L’eventuale ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non è più solo un’ipotesi remota. Secondo alcune fonti, se il giocatore dovesse lasciare il Liverpool a gennaio, questa possibilità potrebbe diventare concreta. Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un’opportunità per i bianconeri, considerando anche le priorità di Napoli e altre dinamiche di trasferimento. Analizziamo le possibilità e gli scenari legati al ritorno di Chiesa in Juventus.

Chiesa Juve, il giornalista analizza le possibilità di un ritorno a Torino: il Napoli ha altre priorità di mercato, i bianconeri restano in pole.. Il nome di Federico Chiesa continua a gravitare con insistenza nell'orbita del calcio italiano, alimentando suggestioni di mercato che potrebbero concretizzarsi clamorosamente nelle prossime sessioni. L'ipotesi di un ritorno di fiamma di Chiesa per la Juve non è più da considerare solo una semplice voce di corridoio o una fantasia dei tifosi, ma uno scenario ancora "aperto" che gli esperti stanno valutando con estrema attenzione. Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha tracciato un quadro molto nitido della situazione attuale, mettendo a confronto le uniche due reali pretendenti italiane in corsa: i bianconeri e il Napoli.

5 e 5 – Chiesa alla Juve, pro e contro di un clamoroso ritorno di fiamma - Cinque punti di forza e cinque punti di debolezza: pro e contro di un possibile ritorno di fiamma, quello tra Federico Chiesa e la Juventus. tuttojuve.com

Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio. Dirigenti intrigati: è già più di una suggestione e sarebbe il vice Yildiz - Dirigenti intrigati: è già più di una suggestione e sarebbe il vice Yildiz In un mercato invernale dove la creatività deve sopperire ... calcionews24.com

Calciomercato Juve, per gennaio si cerca il vice-Yildiz: da Chiesa a Schade, tutti i nomi nella lista di Comolli per rafforzare il reparto offensivo x.com

Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio, SI o NO … - facebook.com facebook

