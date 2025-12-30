Chiesa Juve il ritorno non è un’utopia | Tutto fa pensare che se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio… Rivelazione a sorpresa sull’esterno

Da juventusnews24.com 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eventuale ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non è più solo un’ipotesi remota. Secondo alcune fonti, se il giocatore dovesse lasciare il Liverpool a gennaio, questa possibilità potrebbe diventare concreta. Il mercato di gennaio potrebbe rappresentare un’opportunità per i bianconeri, considerando anche le priorità di Napoli e altre dinamiche di trasferimento. Analizziamo le possibilità e gli scenari legati al ritorno di Chiesa in Juventus.

Chiesa Juve, il giornalista analizza le possibilità di un ritorno a Torino: il Napoli ha altre priorità di mercato, i bianconeri restano in pole.. Il nome di Federico Chiesa continua a gravitare con insistenza nell’orbita del calcio italiano, alimentando suggestioni di mercato che potrebbero concretizzarsi clamorosamente nelle prossime sessioni. L’ipotesi di un ritorno di fiamma di Chiesa per la Juve non è più da considerare solo una semplice voce di corridoio o una fantasia dei tifosi, ma uno scenario ancora “aperto” che gli esperti stanno valutando con estrema attenzione. Paolo Paganini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha tracciato un quadro molto nitido della situazione attuale, mettendo a confronto le uniche due reali pretendenti italiane in corsa: i bianconeri e il Napoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

chiesa juve il ritorno non 232 un8217utopia tutto fa pensare che se dovesse lasciare il liverpool a gennaio8230 rivelazione a sorpresa sull8217esterno

© Juventusnews24.com - Chiesa Juve, il ritorno non è un’utopia: «Tutto fa pensare che se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio…». Rivelazione a sorpresa sull’esterno

Leggi anche: Mainoo Juve, dall’Inghilterra non hanno dubbi: c’è anche la Vecchia Signora se dovesse lasciare il Manchester United… Il 2005 ha già preso una decisione

Leggi anche: Dumfries via dall’Inter? La rivelazione a sorpresa: ecco cosa c’è nella testa dell’olandese, e se qualcuno dovesse pagare la clausola…

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

chiesa juve ritorno 232Rampulla: "Vedrei bene un ritorno di Chiesa alla Juventus - L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla &#232; intervenuto a Maracanà, trasmissione di TMW Radio. tuttojuve.com

chiesa juve ritorno 2325 e 5 – Chiesa alla Juve, pro e contro di un clamoroso ritorno di fiamma - Cinque punti di forza e cinque punti di debolezza: pro e contro di un possibile ritorno di fiamma, quello tra Federico Chiesa e la Juventus. tuttojuve.com

chiesa juve ritorno 232Chiesa Juve, si valuta il clamoroso ritorno in prestito a gennaio. Dirigenti intrigati: &#232; già più di una suggestione e sarebbe il vice Yildiz - Dirigenti intrigati: è già più di una suggestione e sarebbe il vice Yildiz In un mercato invernale dove la creatività deve sopperire ... calcionews24.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.