Chiesa Juve clamoroso ritorno per l’attaccante? Spunta fuori questo nuova indiscrezione

La Juventus sta considerando un possibile ritorno di Federico Chiesa in prestito a gennaio, come alternativa per rafforzare l’attacco senza grandi investimenti. La società valuta attentamente questa opzione, che potrebbe rappresentare un’opportunità per coprire l’assenza di Yildiz. La decisione sarà presa nelle prossime settimane, in un mercato invernale caratterizzato da strategie mirate e risorse limitate.

