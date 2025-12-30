Chiesa gremita a Napoli per i funerali di Davide Tizzano campione di canottaggio morto a 57 anni

A Napoli, i funerali di Davide Tizzano si sono svolti nella Basilica di Capodimonte, attirando numerosi presenti. La cerimonia ha rappresentato un momento di commozione per ricordare il campione di canottaggio, scomparso all’età di 57 anni. La partecipazione della comunità ha testimoniato il valore e l’affetto nei confronti di una figura di rilievo dello sport italiano.

Folla e commozione ai funerali di Davide Tizzano, che si sono svolti nella Basilica di Capodimonte, nel cuore di Napoli. Tizzano, campione olimpico di canottaggio, è morto a 57 anni.

