Chiefs Ravenna già al lavoro È Brunetti il nuovo head coach

I Chiefs Ravenna hanno già iniziato la preparazione per la stagione 2026. Con Brunetti nominato nuovo head coach, la squadra si sta organizzando per affrontare al meglio le sfide future nel football americano italiano. L’obiettivo è consolidare il gruppo e sviluppare strategie efficaci, mantenendo un approccio sobrio e professionale, in linea con le ambizioni della società.

Il 2026 è alle porte, e in casa dei Chiefs Ravenna si lavora in vista della prossima stagione agonistica del football americano made in Italy. La società romagnola attende di conoscere quali saranno le avversarie che si troverà ad affrontare nel prossimo campionato di Terza Divisione, il cui calendario è ancora tutto da decidere. La preparazione atletica, intanto, prosegue con sempre maggiore intensità ormai da un mese, mentre la dirigenza continua il suo lavoro per dare avvio a un nuovo ciclo sportivo, lavorando sia sullo staff tecnico, sia nella collaborazione con le istituzioni locali per far crescere un valido settore giovanile e garantirsi una solida base per il futuro.

