Chico Forti, condannato ingiustamente e detenuto da oltre 9.000 giorni, rappresenta una storia di ingiustizia e speranza. In questo momento di riflessione di fine anno, ricordiamo la sua lunga attesa e l’importanza di continuare a lottare per verità e giustizia. Un pensiero sobrio e rispettoso verso chi, come lui, affronta una prova difficile, mantenendo viva la speranza di un domani più giusto.

Piccoli pensieri di fine anno, dedicati a un uomo che sta marcendo in carcere da una vita. Siamo vicini a 10mila giorni: 9.812 di prigionia a fine 2025. Sono quasi 27 anni: 26 anni e oltre dieci mesi. Mi riferisco a , l'imprenditore trentino accusato di aver ucciso un uomo a Miami nel 1998. Il suo nome lo avrete sentire nominare tutti: in tivù, sui giornali, alle Jene, negli stadi (gli hanno dedicato striscioni), nelle portiere dei taxi. Giorgia Meloni andò ad accoglierlo al suo arrivo dagli Stati Uniti, a Pratica di Mare, nel 2024, ma, clamore mediatico a parte, da allora non è successo nulla: lui è semplicemente passato da una cella della Florida a una del Veneto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Chico, il cagnolino star dei social in visita a Firenze

Leggi anche: Musica, Maria Pia De Vito reinterpreta in napoletano i capolavori di Chico Buarque

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Florida, maxi operazione: ritrovati 43 bimbi scomparsi da mesi; Strage di Ferragosto: la storia di Alaa Faraj, il «trafficante perfetto»; Novara, trovato morto in un canale il 16enne scomparso venerdì notte; Trieste, 73enne morto in casa: ferita da arma da fuoco alla testa.

Chico Forti, Selvaggia Lucarelli: «Sicari contro me e Travaglio, è il suo modus operandi: lo fece anche negli Usa» - Chico Forti avrebbe chiesto di contattare qualche 'ndranghetista per mettere a tacere Marco Travaglio, Selvaggia Lucarelli e una terza persona. leggo.it

Chico Forti: «La 'ndrangheta contro Lucarelli e Travaglio? Cado dalle nuvole, sono affranto e smarrito» - Chico Forti avrebbe chiesto aiuto alla 'ndrangheta per «mettere a tacere Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio». leggo.it

Chico Forti: un testimone smentisce le minacce a Travaglio e Lucarelli/ “Non ha usato le parole dei media” - Un testimone ha smentito le minacce di Chico Forti a Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli: la conversazione con l'ex 'ndranghetista c'è stata, ma non nei termini che riportano i quotidiani Diventa ... ilsussidiario.net

“CHICO FORTI È DAVVERO INNOCENTE???” ???