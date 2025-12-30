Chiara Francini | Cupido ospite inatteso Una favola luminosa

"È stato un anno pieno, nel senso più luminoso del termine. Le querce non fanno limoni è arrivato alla nona ristampa e ogni volta che un libro continua a camminare lo sento come una fiducia che si rinnova. Poi c’è La voce di Cupido, una commedia che amo, una storia di famiglia, di calore, di nido, girata proprio nel giorno in cui il film va in onda: una coincidenza felice". Così l’attrice e scrittrice Chiara Francini parla del 2025 che sta finendo. E per chiudere in bellezza, stasera su Raiuno sarà protagonista della commedia La voce di Cupido che fa parte del ciclo Purché finisca bene. "È una favola contemporanea, calda e luminosa – dice Francini – Parla di comunità, di legami, di quell’amore che arriva mentre sei impegnata a vivere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

