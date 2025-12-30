Chiama il bus | il servizio extraurbano è confermato anche per il 2026

A partire dal 1° gennaio 2026, il servizio di trasporto extraurbano “Chiama il Bus” continuerà ad essere attivo nel territorio metropolitano, utilizzando un titolo di viaggio valido. Dopo la fase di sperimentazione avviata nel marzo 2024, il servizio viene confermato come parte integrante dell’offerta di mobilità locale, garantendo un’opzione di trasporto flessibile e affidabile per gli utenti.

Dal 1 gennaio 2026 i servizi a chiamata extraurbani "Chiama il Bus" proseguono regolarmente sul territorio metropolitano, tramite un titolo di viaggio valido, dopo la conclusione della fase di sperimentazione avviata nel marzo 2024.La sperimentazione, attivata da Amt, era stata resa possibile.

