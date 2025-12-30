Chiacchiere di Sicilia | all' Officina del Sole protagonista il romanzo di Antonino Mangano

L'Officina del Sole ospiterà sabato 3 gennaio alle 18.30 la presentazione del romanzo Chiacchiere di Sicilia di Antonino Mangano, pubblicato da Scatole Parlanti. L'incontro sarà un'occasione per approfondire temi come l’identità, la migrazione e il senso di appartenenza nella letteratura contemporanea. Un momento di confronto dedicato agli appassionati di narrazione e cultura siciliana.

