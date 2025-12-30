Chiacchiere di Sicilia | all' Officina del Sole protagonista il romanzo di Antonino Mangano
L'Officina del Sole ospiterà sabato 3 gennaio alle 18.30 la presentazione del romanzo Chiacchiere di Sicilia di Antonino Mangano, pubblicato da Scatole Parlanti. L'incontro sarà un'occasione per approfondire temi come l’identità, la migrazione e il senso di appartenenza nella letteratura contemporanea. Un momento di confronto dedicato agli appassionati di narrazione e cultura siciliana.
Sabato 3 gennaio alle ore 18,30 l'Officina del Sole ospiterà la presentazione del libro Chiacchiere di Sicilia di Antonino Mangano (Scatole Parlanti), un incontro dedicato alla letteratura contemporanea e ai temi dell’identità, della migrazione e del ritorno.Il romanzo racconta il rientro di un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
