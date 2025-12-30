Chi si ferma si ritrova | Luca Gonzatto a Rovereto per la presentazione letteraria e meditativa

Luca Gonzatto sarà a Rovereto, mercoledì 14 gennaio, presso la Biblioteca Civica Girolamo Tartarotti, per una presentazione dedicata alla meditazione e alla consapevolezza. In un contesto di crescente stress e frenesia, l’evento offre un’occasione per riflettere su pratiche di ascolto interiore e benessere emotivo, con un approccio sobrio e approfondito. Un'occasione per esplorare strumenti utili per affrontare le sfide quotidiane con maggiore serenità.

In un'epoca che accelera senza sosta, in cui ansia, stress e burnout sembrano diventati la nuova normalità, arriva a Rovereto - alla Biblioteca Civica Girolamo Tartarotti, mercoledì 14 gennaio - una voce esperta e autorevole nel campo dell'educazione alla consapevolezza e della meditazione che.

