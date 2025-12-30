Chi se ne frega di De Rossi | romanisti infastiditi da ciò che accade in diretta

Le parole su De Rossi durante la diretta di Calciosub hanno generato reazioni contrastanti tra i tifosi romanisti. Un semplice commento ha acceso discussioni e diviso l'opinione pubblica giallorossa, evidenziando come anche i temi più comuni possano diventare motivo di confronto acceso. Questa situazione riflette la passione e l'attaccamento dei tifosi alla squadra, rendendo evidente come il tifo per la Roma sia fatto di emozioni profonde e spesso contrastanti.

Basta una frase su De Rossi per dividere i romanisti. La diretta di Calciosub diventa uno specchio fedele del tifo giallorosso. Chi se ne frega di De Rossi. Detta così suona brutale, quasi irrispettosa. Eppure è bastata una frase del genere per accendere la miccia, nel prepartita di Roma-Genoa giocata ieri sera, durante la diretta sul nuovissimo canale Twitch di Calciosub. Una di quelle discussioni che partono per caso e finiscono per raccontare molto più di una partita. (AnsaFoto) – ilveggente.it Tutto nasce da un assunto apparentemente innocuo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - “Chi se ne frega di De Rossi”: romanisti infastiditi da ciò che accade in diretta Leggi anche: Elena Pero: “Chi se ne frega delle telecronache. Se penso a Sinner a Wimbledon mi viene da piangere” Leggi anche: Chi se ne frega se tra gli admin del gruppo ‘Mia moglie’ c’è una donna Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Tanto io sono io, e quello che sono viene fuori dalle mie canzoni. Quelli che mi interessano sono quelli che le capiscono, che sanno cosa sono e chi sono...di quelli che non capiscono, non me ne frega niente ... !! Vasco Rossi - facebook.com facebook Infatti è passata. Con ampio margine. La minoranza aveva molti più assenti evidentemente. Avranno pensato: "che ce frega" x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.