Chi paga i debiti di una Srl chiusa guida per i creditori | obblighi dei soci ed eccezioni

Quando una Srl viene chiusa, i creditori possono rivolgersi ai soci solo in determinate condizioni. Di norma, il patrimonio personale dei soci resta protetto, salvo eccezioni previste dalla legge. In questa guida, analizziamo gli obblighi dei soci e le situazioni in cui possono essere chiamati a rispondere dei debiti della società, offrendo un quadro chiaro e preciso per orientarsi nel contesto delle responsabilità e delle eccezioni.

Salvo rare eccezioni, il patrimonio personale del socio di una Srl (società a responsabilità limitata) si può ritenere al sicuro. Gli imprenditori generalmente preferiscono costituire questa tipologia di società perché, nel caso in cui le cose dovessero andare male, si perde esclusivamente quanto è stato investito nell’azienda, senza rischiare la casa o i risparmi personali. Optare per una Srl è generalmente ritenuta una scelta sicura, anche se non è completamente e interamente “impenetrabile”, almeno nel momento in cui l’azienda finisce di esistere. Cosa succede se, quando si chiude la Srl, ci sono ancora dei debiti da saldare? La società non è riuscita a prenderli in carico e in questo contesto diventa importante comprendere chi abbia l’onere di gestire la fase finale delle operazioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

