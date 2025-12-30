Chi morirà in Stranger Things 5? Il finale non sarà come le Nozze Rosse promettono gli autori
Con l’uscita prossima di Stranger Things 5, molti si chiedono quali personaggi lasceranno la serie. I fratelli Duffer hanno confermato che il finale non sarà caratterizzato da morti drammatiche o imprevedibili come le Nozze Rosse de Il Trono di Spade, offrendo così una conclusione diversa e più equilibrata alla storia.
Con l’arrivo ormai imminente dell’ ultimo episodio di Stranger Things 5, la domanda che tormenta i fan da anni è una sola: chi morirà nel finale? I creatori Matt e Ross Duffer hanno affrontato direttamente il tema, chiarendo che la conclusione della serie Netflix non seguirà l’approccio brutale e imprevedibile delle celebri Nozze Rosse de Il Trono di Spade. Sarà un finale intenso, emotivo e sorprendente, ma costruito per dare un senso di inevitabilità e chiusura, non per traumatizzare il pubblico. In altre parole, Stranger Things resterà fedele alla propria identità. Matt Duffer ha spiegato che, pur amando Game of Thrones, il loro show è molto diverso: non siamo a Westeros e non assisteremo a una carneficina improvvisa. 🔗 Leggi su Game-experience.it
