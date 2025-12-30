Chi è la ragazza trovata morta a Milano la 19enne Aurora Livoli era scomparsa a novembre

Aurora Livoli, 19 anni, originaria di Roma e residente a Monte San Biagio, è stata trovata morta il 29 dicembre nel quartiere di Cimiano, Milano. La giovane, scomparsa il 4 novembre da Monte San Biagio, provincia di Latina, è stata rinvenuta nel cortile di un condominio. La sua scomparsa ha suscitato attenzione, e le autorità stanno indagando sulle circostanze del suo decesso.

La giovane si era allontanata da Monte San Biagio il 4 novembre. Aurora Livoli, 19 anni, originaria di Roma e residente a Monte San Biagio, provincia di Latina, è la ragazza trovata morta lunedì 29 dicembre nel cortile di un condominio di via Paruta, nel quartiere milanese di Cimiano. L’identificazione è stata confermata dai genitori, che hanno riconosciuto la figlia attraverso le immagini diffuse dai media, e dai carabinieri, grazie ai filmati estrapolati dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L’allontanamento dalla famiglia e l’ultimo contatto. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Aurora si era allontanata da casa il 4 novembre. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi è la ragazza trovata morta a Milano, la 19enne Aurora Livoli era scomparsa a novembre Leggi anche: Milano, identificata la giovane trovata morta in via Paruta: è Aurora Livoli, 19enne di Roma, scomparsa da casa il 4 novembre scorso Leggi anche: Aurora Livoli, è una 19enne di Monte San Biagio la ragazza trovata morta a Milano Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Ep741 – Donna trovata morta in un cortile a Milano non è escluso l’omicidio – Influenza vicina al picco 950mila italiani a letto; Milano donna trovata morta in un cortile | non è escluso l’omicidio; Giovane donna trovata morta in un cortile non è escluso l' omicidio | Era semi svestita e senza documenti Nessuno la conosceva; Giovane donna trovata morta in un cortile non è escluso l' omicidio | Era semi svestita e senza documenti. Aurora Livoli, 19 anni di Latina: identificata la ragazza trovata morta in via Paruta a Milano - I genitori, che l’avevano sentita a fine novembre, ne avevano denunciato la scomparsa ... ilgiorno.it

Identificata la ragazza morta a Milano: Aurora Livoli aveva 19 anni e abitava a Latina - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Aurora Livoli, identificata la ragazza morta a Milano: aveva 19 anni. «Riconosciuta dai genitori nelle foto in tv» - È stata identificata la ragazza trovata morta a Milano in via Paruta: si tratta di Aurora Livoli, 19 anni, nata a Roma e residente in provincia di Latina. leggo.it

Identificata la ragazza trovata morta in un cortile a Milano: è Aurora Livoli, romana, 19 anni. Si era allontanata da casa a novembre x.com

Ragazza trovata morta a Milano, diffuse immagini per identificarla. Gli investigatori hanno reso pubblico un frame di un video di sorveglianza che potrebbe aiutare a identificare la giovane donna trovata senza vita in via Paruta. Articolo nei commenti - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.