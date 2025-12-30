Chi è Beatriz Arjona Alma in Buen Camino di Checco Zalone | età vita privata e film della sua carriera

Beatriz Arjona è un'attrice spagnola nota per il ruolo di Alma nel film Buen Camino di Checco Zalone. Di 42 anni, ha una carriera che comprende esperienze nel teatro, nel cinema e in televisione. La sua versatilità le ha permesso di consolidare una presenza nel panorama artistico, contribuendo con interpretazioni autentiche e profonde.

Beatriz Arjona chi è? Biografia completa, età, carriera, figli, marito, Instagram e vita privata - Beatriz Arjona (Siviglia, 30 novembre 1983) è un’attrice spagnola di teatro, cinema e televisione, nota per la sua versatilità e il suo talento nel dare vita a personaggi complessi e memorabili. spettegolando.it

Beatriz Arjona, chi è "Alma" di Buen Camino: carriera, premi e vita privata - Nella commedia diretta da Gennaro Nunziante, Zalone lungo il Cammino ... msn.com

BUEN CAMINO: Checco Zalone È Tornato E Fa Ridere Davvero!

