Chi è Antonio Medugno il modello che ha denunciato Alfonso Signorini

Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ha presentato una denuncia contro Alfonso Signorini. Il 24 dicembre, Medugno ha accusato Signorini di aver subito episodi di violenza sessuale ed estorsione. La vicenda riguarda le accuse di Medugno, che ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria integrità. La questione è attualmente sotto esame delle autorità competenti.

L’ex gieffino Antonio Medugno ha depositato il 24 dicembre una denunciaquerela contro Alfonso Signorini, chiedendo di procedere per violenza sessuale ed estorsione. La Procura di Milano, guidata dalla pm Letizia Mannella, responsabile del Quinto Dipartimento che si occupa della tutela delle fasce deboli, ha aperto un’indagine sul conduttore del Grande Fratello, dopo le accuse emerse nell’intervista rilasciata dal 27enne a “Falsissimo”, il format di Fabrizio Corona. Nell’atto, presentato dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, si chiede di procedere “in via principale per violenza sessuale ed estorsione”, invitando la Procura della Repubblica a valutare l’eventuale esistenza di altri reati o soggetti coinvolti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

