Checco Zalone quando si siede al piano zittisce i detrattori | Estate in versione jazz VIDEO

Checco Zalone, noto per il suo ruolo nel cinema italiano, ha recentemente interpretato “Estate” in versione jazz, suscitando discussioni tra i suoi sostenitori e detrattori. Mentre il suo film “Buen Camino” continua a dominare il box office, la sua figura rimane al centro di un acceso dibattito, che evidenzia le diverse opinioni sul suo stile e sulla sua poetica nel panorama cinematografico nazionale.

Checco Zalone sta come di consueto dominando la classifica del box office nostrano col suo nuovo film Buen Camino, anche se il suo cinema nazional popolare divide l’opinione pubblica in due tronconi; chi lo ama e lo odia. Il comico pugliese riesce però a mettere d’accordo tutti allorchè decide di dedicarsi alla sua prima passione, la musica. Lo dimostra, una volta di più, un video condiviso dal critico cinematografico Mario Sesti, che ritrae Zalone mentre esegue al piano una versione “jazzata” di un superclassico della canzone d’autore nostrana, Estate di Bruno Martino. @la.repubblica Non solo Checco Zalone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Checco Zalone, quando si siede al piano zittisce i detrattori: “Estate” in versione jazz (VIDEO) Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema (dopo 5 anni) con "Buen retiro": film, trama, cast, quando esce Leggi anche: Checco Zalone torna al cinema (dopo 5 anni) con "Buen camino": film, trama, cast, quando esce, trailer Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Checco Zalone suona il piano a casa di amici: virtuosismi e improvvisazione jazz - Che Luca Medici, oltre che comico da blockbuster (in sala è appena uscito il suo nuovo film campione di incassi "Buen Camino") , fosse anche un valido musicista è cosa nota: ca ... repubblica.it

Checco Zalone suona il pianoforte a casa di amici. VIDEO - Il critico cinematografico Mario Sesti ha pubblicato su Facebook un filmato ormai virale dove il comico protagonista di Buen Camino suona un assolo jazz tra improvvisazioni e virtuosismi “Non visto il ... tg24.sky.it

Per l'8 marzo torna Zalone con l'addio al patriarcato - Checco Zalone torna sulle scene musicali, nel giorno della Festa della Donna, con il brano 'L'ultimo giorno di patriarcato' accompagnato da un cortometraggio musicale dove si ritrova tutta la sua ... ansa.it

CINEMA PIENI, ECCO L'EFFETTO ZALONE - Checco Zalone è stato il più bel regalo che le sale cinematografiche potessero ricevere a Natale - facebook.com facebook

A me il film “Buen camino” di Checco Zalone è piaciuto molto. Sala strapiena e gente che si divertiva un mondo. Sarà anche nazionalpopolare, ma funziona e agli italiani piace! Bravissimo Checco! x.com

