Che tempo farà la notte di Capodanno | ecco le ultime previsioni meteo

Da bresciatoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le ultime previsioni meteo per la notte di Capodanno. La notte del 31 dicembre sarà influenzata da un fronte freddo proveniente dal Nord-Europa, che apporterà temperature più basse e condizioni atmosferiche variabili. Le previsioni indicano un inizio di serata stabile, con possibili locali deboli fenomeni nel corso della notte. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e consigli utili per trascorrere in sicurezza l’ultimo giorno dell’anno.

L’ultimo giorno del 2025 arriverà accompagnato da un’aria più fredda proveniente dal Nord-Europa, che farà sentire i suoi effetti già nelle prime ore della mattinata di San Silvestro. La giornata inizierà con cieli nuvolosi, ma nel corso del mattino – spiega Andrea Colombo di 3Bmeteo.com – le. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

