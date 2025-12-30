Che tempo farà la notte di Capodanno | ecco le ultime previsioni meteo

Ecco le ultime previsioni meteo per la notte di Capodanno. La notte del 31 dicembre sarà influenzata da un fronte freddo proveniente dal Nord-Europa, che apporterà temperature più basse e condizioni atmosferiche variabili. Le previsioni indicano un inizio di serata stabile, con possibili locali deboli fenomeni nel corso della notte. Restate aggiornati per ulteriori dettagli e consigli utili per trascorrere in sicurezza l’ultimo giorno dell’anno.

L'ultimo giorno del 2025 arriverà accompagnato da un'aria più fredda proveniente dal Nord-Europa, che farà sentire i suoi effetti già nelle prime ore della mattinata di San Silvestro. La giornata inizierà con cieli nuvolosi, ma nel corso del mattino – spiega Andrea Colombo di 3Bmeteo.com – le. Meteo per San Silvestro e Capodanno: pioggia, neve o tempo asciutto per le varie feste in piazza? - Una massa d'aria fredda è in arrivo in Italia tra il giorno di San Silvestro, 31 dicembre 2025, e Capodanno 2026 con un conseguente calo delle temperature da Nord a Sud.

Le previsioni meteo di Capodanno su Napoli e Campania: sole ma temperature in forte calo - Notte di San Silvestro con freddo e gelo: cambia ancora il meteo in vista del Capodanno. fanpage.it

Tendenze meteo per il Capodanno 2026: che tempo farà in Italia? - Quali sono le ultime tendenze meteo per il Capodanno 2026 e che tempo farà in Italia? meteo.it

Focus: nella notte locali gelate su vallate e zone interne. Prima parte di giornata stabile e soleggiata, a parte isolati rovesci sul basso Salento. Il tempo peggiorerà in serata con rovesci a macchia di leopardo sui settori cent - facebook.com facebook

