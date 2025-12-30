Che fine faceva l' oro rubato nelle case | la banda specializzata nella ricettazione

La banda specializzata nella ricettazione di oro rubato operava come punto di collegamento tra i ladri di gioielli e il mercato di rivendita. Gli appartenenti al gruppo si occupavano di gestire e nascondere gli oggetti trafugati, facilitando la loro vendita in Italia e all'estero. Questa rete permetteva di smaltire i beni rubati, contribuendo a mantenere l’equilibrio tra ladri e mercanti di oro illegale.

Erano i principali "referenti" di un gruppo di persone che rubavano oggetti preziosi per poi cederli a loro, che li rivendevano in tutta Italia e all'estero. Quattro persone sono state arrestate dalla polizia di Milano, nell'ambito di un'indagine durata sei mesi, effettuata dalla squadra mobile e.

