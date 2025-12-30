C’eravamo tanto armati | quanto costa prepararsi alla guerra?
L’aumento della spesa militare a livello globale riflette un mutamento nelle priorità dei Paesi. In questo scenario, alcune aziende del settore tecnologico stanno crescendo rapidamente, beneficiando di investimenti sempre più consistenti. Comprendere come vengono allocati i fondi e quali sono le implicazioni di questa tendenza permette di avere un quadro più chiaro sulle dinamiche della sicurezza e dell’economia mondiale.
La spesa militare aumenta in tutto il mondo. Cerchiamo allora di capire come priorità di tutti i Paesi stanno cambiando, arricchendo in modo estremo una manciata di imprese del settore tecnologico. Quelle che producono le armi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
