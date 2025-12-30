C’era l’accordo ma Allegri lo ha bloccato
Nelle ultime ore si è diffusa una notizia importante riguardante il calciomercato del 2025. Secondo quanto riportato da TransfermarketWEB, un accordo tra le parti sembrava imminente, ma Allegri avrebbe deciso di bloccarlo. La vicenda suscita grande interesse tra gli appassionati e potrebbe avere ripercussioni sul mercato delle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli sulla situazione attuale e le possibili conseguenze.
2025-12-30 18:51:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it A 41 anni, Tiago Silva ha deciso di godersi un ultimo capitolo europeo, lasciando che il Fluminense accetti l’offerta del Porto. Prima del passaggio ai Dragões di Farioli, però, si era parlato anche di un possibile ritorno al Milan, scenario che molti tifosi rossoneri avrebbero accolto con favore, desiderosi di rivedere a San Siro il difensore che ha vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2012 e ha vinto lo scudetto nel 201011. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Gravina svela il retroscena: «Esonero Spalletti in Nazionale? Non lo avrei mandato via. C’era un accordo ma lui è crollato…»
Leggi anche: Julia Fox, d'accordo che era un costume di Halloween, ma questa volta forse ha davvero esagerato
Norway vs Serbia: The Northern Giant vs The Balkan Heart
CASSANO SGANCIA LA BOMBA SU ALLEGRI! “Thiago Silva voleva tornare al Milan a zero, pronto a firmare un contratto in bianco… e Allegri gli ha chiuso la porta senza mai dirglielo apertamente!" "Ibra era d’accordo, ma il mister ha bloccato tutto. Cinqu - facebook.com facebook
#Allegri d'accordo con #Capello: "Difficile finire tra le prime quattro. Importante arrivare a marzo attaccati" #Milan #SempreMilan #SerieA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.