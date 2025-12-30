C’era l’accordo ma Allegri lo ha bloccato

Nelle ultime ore si è diffusa una notizia importante riguardante il calciomercato del 2025. Secondo quanto riportato da TransfermarketWEB, un accordo tra le parti sembrava imminente, ma Allegri avrebbe deciso di bloccarlo. La vicenda suscita grande interesse tra gli appassionati e potrebbe avere ripercussioni sul mercato delle prossime settimane. Ecco tutti i dettagli sulla situazione attuale e le possibili conseguenze.

2025-12-30 18:51:00 Notizia caldissima di calciomercato. Una vera e propria bomba è infatti stata pubblicata poco fa sul web: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it A 41 anni, Tiago Silva ha deciso di godersi un ultimo capitolo europeo, lasciando che il Fluminense accetti l’offerta del Porto. Prima del passaggio ai Dragões di Farioli, però, si era parlato anche di un possibile ritorno al Milan, scenario che molti tifosi rossoneri avrebbero accolto con favore, desiderosi di rivedere a San Siro il difensore che ha vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2012 e ha vinto lo scudetto nel 201011. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

