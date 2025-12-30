Centro Sportivo Napoli il quotidiano non ha dubbi | Sorgerà in questa zona

Il Centro Sportivo Napoli sta prendendo forma a Succivo, in provincia di Caserta. Secondo quanto riportato da fonti come il Corriere dello Sport, il progetto prevede la realizzazione di una struttura moderna dedicata alla preparazione e alla crescita dei calciatori. La posizione scelta mira a offrire un ambiente funzionale e strategico per lo sviluppo del settore giovanile e delle attività sportive del club.

Il Corriere dello Sport ne è sicuri: il nuovo centro sportivo del Napoli verrà realizzato a Succivo, in provincia di Caserta. La struttura moderna includerà campi e spazi per il settore giovanile, per colmare il gap con le big europee. L'obiettivo è, dunque, rendere duraturi i successi recenti, con un ciclo stabile e investimenti strutturali. Notizie Napoli calcio: la scelta di Succivo e i dettagli del progetto. Succivo starebbe emergendo come location ideale per sopperire al problema principale del Napoli: la mancanza di una struttura di proprietà, affidandosi a Castel Volturno in concessione. GAZZETTA - Napoli, nuovo centro sportivo a Succivo, ma non prima del 2028, le ultime - La Gazzetta dello Sport evidenzia il gap tra il Napoli e le altre big italiane per quanto riguarda le strutture, in particolare il centro sportivo.

Il nuovo centro sportivo del Napoli sorgerà a Succivo: uffici, campi e alloggi - Il Napoli sta lavorando in vista del futuro, il club azzurro vuole proseguire la propria crescita per restare altamente competitivo. msn.com

Napoli Calcio, il nuovo Centro Sportivo ad Afragola? Il sindaco: “Contatti ci sono, ora servono investimenti” - "L'area è stata individuata, si tratta di aree private e servirà un investimento", ha spiegato il sindaco Antonio Pannone, ... fanpage.it

