Centro per l’autismo di Contrada Serroni consegnato il cantiere

L’Amministrazione comunale di Avellino ha affidato i lavori di rifunzionalizzazione del Centro per l’autismo di Contrada Serroni, segnando un passo importante verso l’attivazione del nuovo centro sociosanitario. Questo intervento mira a migliorare gli spazi e le risorse dedicate ai soggetti autistici, garantendo un servizio più adeguato alle esigenze della comunità. L’operazione rappresenta un impegno concreto per il sostegno alle famiglie e alle persone coinvolte.

Tempo di lettura: < 1 minuto L'Amministrazione comunale di Avellino compie un passo concreto verso l'attivazione del Centro sociosanitario per soggetti autistici di contrada Serroni, procedendo all'affidamento dei lavori di rifunzionalizzazione della struttura. La consegna del cantiere è già avvenuta, consentendo l'immediato avvio delle attività previste dal progetto. Con determinazione dirigenziale del II Settore – Politiche Europee, Cultura e Turismo – Gestione del Patrimonio, è stato affidato il Lotto 1 dell'intervento all'operatore economico "PIBE General Contractor s.r.l.", con sede ad Avellino, per un importo di 85.

