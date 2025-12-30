Centro città sotto zero la notte di Capodanno
La notte di Capodanno si preannuncia particolarmente fredda, con temperature molto basse in tutta la regione. Secondo le previsioni di Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’, un’irruzione di aria fredda proveniente da nord-est interesserà la zona, portando valori termici tra i più bassi dell’anno. Questo scenario suggerisce di vestirsi adeguatamente, con abbigliamento pesante, per affrontare il freddo intenso che caratterizzerà la fine dell’anno.
Un San Silvestro in Piazza con cappello di lana, sciarpa e giubbotti pesanti per evitare il gelo? Oppure si potrà festeggiare un po’ meno ingolfati? A fare una prima previsione su come agghindarsi per la notte più lunga dell’anno è Damiano Sonnini di ’MeteoSiena24’ che parla di " irruzione di aria fredda da nord est che lambisce la nostra regione, con i valori termici più bassi previsti tra lato Adriatico e Balcani. Essendo un’irruzione fredda dai settori orientali garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intero arco della giornata del 31". Fin qui, dunque, buone notizie perché almeno non dovrebbe piovere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
