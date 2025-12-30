Centri antiveleno quanti sono e come funziona la rete A Pavia riceviamo 250 telefonate al giorno da tutti gli ospedali d’Italia

I centri antiveleno in Italia costituiscono una rete fondamentale per la gestione delle emergenze da sostanze tossiche. Attivi in diverse regioni, collaborano con ospedali e servizi di emergenza, ricevendo numerose chiamate quotidianamente. A Pavia, il centro antiveleni riceve circa 250 telefonate al giorno da tutta Italia, garantendo un supporto rapido e specializzato. Questa rete è essenziale per la tutela della salute pubblica e la gestione tempestiva delle intossicazioni.

Pavia, 29 dicembre 2025 – Dopo la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50enne, all'ospedale Cardarelli di Campobasso – la causa è ancora misteriosa, 5 indagati tra medici e infermieri -, la struttura sanitaria ha allertato anche il Centro antiveleni di Napoli "per individuare l'agente eziologico". Ma come funziona la rete nazionale dei centri antiveleno in Italia? Quanti sono e come vengono consultati, ad esempio dai pronto soccorso alle prese con sintomi misteriosi e non sempre da facile decifrazione? Bisogna partire da un numero, che rende l'idea di quanto sia preziosa la rete: il Centro antiveleni dell'Irccs Maugeri di Pavia diretto dal professor Carlo Locatelli riceve "250 telefonate al giorno".

