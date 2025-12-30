Cenoni e tanta neve Sport e divertimento

L’Amiata si prepara ad accogliere il nuovo anno, offrendo un panorama di attività che coniugano sport, natura e divertimento. Tra Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e la vetta del monte, l’area propone eventi e occasioni per trascorrere le festività in sicurezza, immersi in un paesaggio innevato e ricco di opportunità per tutta la famiglia.

L'Amiata si prepara a salutare il nuovo anno con un'offerta variegata, capace di unire intrattenimento, sicurezza e natura, coinvolgendo Abbadia San Salvatore, Piancastagnaio e la vetta del monte. Ad Abbadia San Salvatore festa al Club 71, che prenderà il via dalla mezzanotte. A Piancastagnaio, invece, il tradizionale cenone di Capodanno organizzato dalla Pro Loco negli spazi Dante Cappelletti ha già registrato il tutto esaurito. Saltano però i fuochi d'artificio. L'Amministrazione comunale ha deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico previsto dalla torre della Rocca, a seguito di sopralluoghi tecnici che hanno evidenziato criticità legate alla sicurezza.

