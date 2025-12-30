Cenone di capodanno i consigli di Ats Brianza per riconoscere pesci e molluschi freschi

Per il cenone di Capodanno, è importante scegliere pesci e molluschi freschi e di qualità. Ats Brianza, tramite il dipartimento veterinario e di sicurezza alimentare, svolge controlli regolari, tra cui ispezioni e verifiche negli impianti del territorio, per garantire la sicurezza degli alimenti. Ecco alcuni semplici consigli per riconoscere prodotti freschi e assicurarsi di portare in tavola pesce sicuro e di buona qualità.

Arriva il cenone di fine anno e il pesce in tavola, come di consueto, non manca mai. Ats Brianza, che attraverso il dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale fa attività costante di controllo - 50 ispezioni negli impianti del territorio e oltre 200 controlli di.

