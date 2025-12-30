Cenone di Capodanno con cardi e caponata lo chef palermitano Filippo La Mantia | Piatti che mi ricordano l' infanzia

Da palermotoday.it 30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il cenone di Capodanno, lo chef palermitano Filippo La Mantia propone piatti tradizionali come cardi e caponata, ispirati alla cucina di famiglia. Le sue ricette riflettono l’autenticità della tradizione siciliana, rispecchiando i sapori che gli ricordano l’infanzia. Un modo semplice e genuino per celebrare le festività, mantenendo vivo il legame con le radici e la cultura culinaria della Sicilia.

"La mia proposta a Capodanno come anche a Natale rispecchia al 100% la cucina della casa, per me vale la tradizione siciliana e quindi quei piatti che mi ricordano l'infanzia. Tutto parte da lì come anche l'amore per la tavola imbandita e la convivialità". Ad affermarlo è Filippo La Mantia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

cenone di capodanno con cardi e caponata lo chef palermitano filippo la mantia piatti che mi ricordano l infanzia

© Palermotoday.it - Cenone di Capodanno con cardi e caponata, lo chef palermitano Filippo La Mantia: "Piatti che mi ricordano l'infanzia"

Leggi anche: Jeremy Allen White: «Springsteen mi ha insegnato che non si smette mai di cercare chi siamo. Portiamo sempre con noi l’infanzia, le mie figlie me lo ricordano ogni giorno»

Leggi anche: Il cenone di Capodanno in dieci tappe e tre piatti di Cenerentola

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

cenone capodanno cardi caponataCatania, il cenone di Capodanno a San Cristoforo: la cucina pop vince su tutte - La bella storia della signora Mimma che fra solidarietà e nuove idee prepara la tavola per ospitare amici e parenti ... lasicilia.it

cenone capodanno cardi caponataCapodanno, La Mantia: "Il mio cenone? Mega buffet della tradizione siciliana" - 'La mia proposta a Capodanno come anche a Natale rispecchia al 100% la cucina della casa, per me vale la tradizione siciliana e quindi quei piatti che mi ricordano l'infanzia. adnkronos.com

Capodanno, quanto spenderanno gli italiani per il cenone? - it a Emg Different, realizzata su un campione rappresentativo della popolazione nazionale adulta, gli italiani pagheranno in media 72 euro a testa per il ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.