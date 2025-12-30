Cécred di Beyoncé è il lancio hair care numero uno da Ulta | perché tutti ne parlano e cosa vale davvero la pena comprare

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cécred di Beyoncé si è affermato come il prodotto per la cura dei capelli più venduto da Ulta, attirando l’attenzione di molti appassionati di beauty. In questo articolo, analizziamo le ragioni del suo successo e cosa vale realmente l’acquisto, offrendo una panoramica obiettiva e informativa su questa novità. Scopriamo insieme perché questa linea ha conquistato il mercato e quali prodotti meritano una prova.

Beyoncé non fa semplicemente le cose: le domina. Succede con la musica, con i tour, con la cultura pop. E ora, senza troppi giri di parole, sta succedendo anche con l’hair care. Cécred, il suo brand per capelli lanciato nel 2024, ha ufficialmente segnato un record che nel beauty non passa inosservato: è diventato il lancio prestige hair care più performante nella storia di Ulta. Non dell’anno. Di sempre. Il debutto retail risale alla primavera 2025, ma è negli ultimi mesi che i numeri hanno iniziato a parlare forte. Vendite altissime, prodotti sold-out a rotazione, una presenza costante nei carrelli online e offline. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

