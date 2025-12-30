C’è un batterio che sembra impedire l’aumento di peso
Recenti studi indicano l’esistenza di un batterio che potrebbe influenzare il metabolismo e l’aumento di peso. Tuttavia, per perdere peso è fondamentale adottare un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo. I farmaci contro l’obesità rappresentano un’opzione in casi specifici, ma sono riservati a persone con problemi di peso gravi e comportano rischi e costi che vanno valutati con attenzione.
Per dimagrire bisogna mangiare di meno: semplice a dirsi, molto meno a farsi. I farmaci contro l’obesità possono aiutare, ma restano riservati per chi ha gravi problemi di peso, sono costosi e non privi di effetti collaterali. Per chi invece vorrebbe semplicemente concedersi qualche sfizio in più. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche: Legionella, il batterio che ama tubature e condizionatori: casi in aumento in Italia
Leggi anche: Legionella, il batterio che ama tubature e condizionatori: casi in aumento in Italia
Nell'intestino di una specifica specie di rane giapponesi si nasconde un batterio che sembra avere capacità antitumorali sorprendenti. La scoperta è sorprendente https://fanpa.ge/DaeXx - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.