C’è un batterio che sembra impedire l’aumento di peso

Recenti studi indicano l’esistenza di un batterio che potrebbe influenzare il metabolismo e l’aumento di peso. Tuttavia, per perdere peso è fondamentale adottare un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita attivo. I farmaci contro l’obesità rappresentano un’opzione in casi specifici, ma sono riservati a persone con problemi di peso gravi e comportano rischi e costi che vanno valutati con attenzione.

