CdS – Castellanos si avvia verso l’addio, ma il suo futuro resta incerto. La situazione del calciomercato si fa sempre più complessa, tra trattative in corso e possibilità di trasferimenti. Restate aggiornati per scoprire come si evolverà questa vicenda e quali saranno le prossime mosse delle società coinvolte.

2025-12-30 09:13:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere dello Sport: ROMA – Non è un mercato a saldo zero, è come se lo fosse. Lotito vorrebbe prima incassare, poi spendere. In uscita ci sono Taty e Tavares, sempre che qualcuno faccia offerte. I rumors sull’argentino, che danno il Flamengo interessato, non si sono mai trasformati in offerta. Lotito chiede 35 milioni per lui. Difficile credere che un club brasiliano, per quanto ricco, possa accontentarlo. Su Tavares c’è l’Al-Itthiad, avrebbe fatto un’offerta al giocatore, non alla Lazio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - CdS – Castellanos è ai saluti, dove può finire

Leggi anche: CdS – Juve, Vlahovic ai saluti: la strategia di Comolli

Leggi anche: Lazio, Mandas chiede la cessione: quanto possono incassare i biancocelesti e dove può finire il portiere greco

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

#Samardzic, la #Lazio è in pole position: #Castellanos è ai saluti, dove può finire x.com

Samardzic, la Lazio è in pole position: Castellanos è ai saluti, dove può finire - facebook.com facebook