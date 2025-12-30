Cava de’ Tirreni | divieto di sparo dei petardi di qualsiasi tipo

A Cava de’ Tirreni, dal 31 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026, è vietato sparare petardi, mortaretti, botti e altri artifici pirotecnici, compresi quelli di libera vendita, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela degli animali. Questa misura, adottata dal Sindaco Vincenzo Servalli, mira a prevenire incidenti e rischi durante le festività di fine anno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con Ordinanza n° 398 del 30 dicembre 2025, il Sindaco Vincenzo Servalli, a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e della salute degli animali, ha disposto il divieto di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, accensione di botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, compresi quelli ad effetto illuminante – anche se di libera vendita – nei giorni dal 31 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026. su tutto il territorio comunale, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, e nei luoghi privati, laddove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o aperti al pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

