Un cittadino moldavo di circa 40 anni, latitante, è stato arrestato dopo aver aggredito mortalmente un uomo. L’uomo aveva tentato di sfuggire alla giustizia usando un’identità falsa e domicili fittizi, ma le forze dell’ordine sono riuscite a catturarlo. Ora si trova in carcere, in attesa di definire la sua posizione legale.

Aveva cercato di far perdere le proprie tracce pensando che un’identità fittizia e una rete di domicili fantasma bastassero a farla franca e rifarsi una vita, ma per un cittadino di nazionalità moldava di circa 40 anni i conti con la giustizia non erano ancora stati saldati. Infatti, l’uomo era ricercato a livello internazionale per un omicidio commesso anni fa in Patria oltre che per furto con scasso ed evasione e per lui la condanna era già stata emessa: vent’anni di carcere. Ma la caccia all’uomo ha dato recentemente i suoi frutti e la Squadra Mobile della Questura di Lodi ha fatto scattare le manette ai polsi del 40enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Catturato un latitante. Prese a mazzate un uomo fino a ucciderlo. Finisce dietro le sbarre

