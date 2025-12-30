Cattocomunisti e islamocomunisti rappresentano due fenomeni separati, ma spesso associati nel discorso pubblico. Mentre il primo è stato storicamente considerato un'ideologia politica, il secondo si presenta come una minaccia più complessa e attuale. Questa analisi mira a chiarire le differenze e le implicazioni di entrambe le realtà, evidenziando i rischi e le dinamiche che le caratterizzano nel contesto contemporaneo.

Dal cattocomunismo all'islamocomunismo il passo è stato molto più breve del previsto. Era un inganno il primo, è un pericolo dinamitardo il secondo. All'interno della sinistra italiana, difatti, c'è stata una sostituzione confessionale. Uno scambio al ribasso per tutti, fatto per un mero calcolo opportunistico e di contabilità elettorale (vedi la battaglia per la cittadinanza facile). L'anelito spirituale della più materialista delle ideologie ha cambiato velocemente - ma non del tutto a sorpresa - sponda. Come è noto i vuoti vengono riempiti e così è accaduto che lo spazio (angusto) e le speranze (malriposte) del cattolicesimo che allignava nel mondo progressista è stato sostituito dall'islamismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

