Cataste di legname sulle spiagge portate dal Lamone e dai Fiumi Unti dopo il maltempo

30 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito del maltempo che ha interessato la Romagna tra il 25 e il 26 dicembre, numerosi rami e tronchi sono stati trasportati dai fiumi Lamone e Uniti fino alle spiagge di Ravenna. Questo fenomeno ha portato a un accumulo di legname lungo le coste, risultato delle intense piogge e delle condizioni meteorologiche avverse della notte.

Ravenna, 30 dicembre 2025 – L’ondata di maltempo che ha attraversato la Romagna la notte fra il 25 e il 26 dicembre ha trascinato con sé molti alberi che giacevano lungo i fiumi o che sono caduti nelle acque  durante le piogge. Parecchi sono arrivati al mare e sono poi stati portati dalle onde sulle spiagge, benché in numero minore rispetto alle piene degli ultimi due anni. I lidi nei pressi delle foci dei fiumi hanno visto l’arrivo di discrete quantità di legname, soprattutto a Marina Romea, vicino alla foce del Lamone, e Lido di Dante, nelle vicinanze della foce dei Fiumi Uniti. Maltempo: Emilia Romagna, sull'argine aperto a Tebano per salvare i Comuni vicini Ma il legname, come evidenzia il Wwf, non è il principale materiale che il mare rigurgita sulle spiagge. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cataste di legname sulle spiagge portate dal lamone e dai fiumi unti dopo il maltempo

© Ilrestodelcarlino.it - Cataste di legname sulle spiagge, portate dal Lamone e dai Fiumi Unti dopo il maltempo

Leggi anche: Diretta maltempo: fiumi in piena a Ravenna, rischio esondazione per il Senio e il Lamone. Disposte evacuazioni, ecco dove

Leggi anche: Fiumi in piena a Ravenna, diretta: rischio esondazione per il Senio e il Lamone. Disposte evacuazioni, ecco dove

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.