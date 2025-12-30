Matteo Di Gennaro, vicecapitano del Catania, analizza gli obiettivi della squadra in vista della stagione. Con la difesa tra le meno battute d’Europa, il giocatore siciliano condivide le ambizioni dei rossoblu di raggiungere la promozione in Serie B, illustrando i segreti del percorso e le motivazioni che guidano il team in questa fase.

Catania, Di Gennaro si esprime così sui rossoblu in quelli che sono gli obiettivi dei siciliani Matteo Di Gennaro, vicecapitano e pilastro della difesa meno battuta d’Europa, racconta al Corriere dello Sport la “dolce ossessione” del Catania: la promozione in Serie B. CAMPIONI D’INVERNO «Sicuramente essere davanti a tutti. è una bella sensazione. Ma questo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Catania, si punta in alto? Di Gennaro spiega i segreti della squadra rossoblu dopo quel record

