Castiglione del Genovesi | caccia all’aggressore del sindaco dopo il pestaggio

A Castiglione del Genovesi, nel Salernitano, il sindaco Carmine Siano è stato vittima di un’aggressione violenta, risultando con fratture multiple. Le autorità indagano sui motivi legati alla sua attività amministrativa e professionale. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per identificare l’aggressore e chiarire le circostanze dell’accaduto.

Violenta aggressione a Carmine Siano, sindaco di un piccolo centro del Salernitano: ricoverato con fratture multiple, le indagini dei Carabinieri puntano a moventi legati all’attività amministrativa e professionale.. Potrebbe chiudersi entro poche ore il cerchio attorno all’autore del brutale pestaggio ai danni del sindaco di Castiglione del Genovesi, piccolo centro del Salernitano con poco più di 1.200 abitanti. In una comunità così ristretta, dove tutti si conoscono, un episodio di tale violenza difficilmente potrà restare a lungo senza un responsabile. Carmine Siano, 64 anni, ingegnere e primo cittadino del paese, è ricoverato dalla sera di Santo Stefano nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Salerno. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Castiglione del Genovesi: caccia all’aggressore del sindaco dopo il pestaggio Leggi anche: Pestaggio del sindaco di Castiglione del Genovesi, indagini anche sull’attività politica Leggi anche: Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito a sprangate: ha fratture e ferite su tutto il corpo. Caccia all’aggressore La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Castiglione del Genovesi, aggressione al sindaco: è fuori pericolo, si cerca il violento - È fuori pericolo il sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, operato ieri mattina all'ospedale Ruggi di Salerno. ilmattino.it

Il sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito a bastonate sotto casa: è caccia all'uomo - Il primo cittadino del comune nel Salernitano, Carmine Siano, riversa in gravi condizioni ma non è in pericolo di vita ... today.it

Il sindaco di Castiglione dei Genovesi aggredito in strada: lesioni su tutto il corpo e alla testa, amputato un dito - Il primo cittadino del piccolo comune del Salernitano colpito con un bastone, o una spranga, da uno sconosciuto. quotidiano.net

CINQUE ORE DI INTERVENTO PER IL SINDACO DI CASTIGLIONE DEL GENOVESI GUARDA IL VIDEO x.com

SET TV. . Sindaco aggredito a sprangate: Carmine Siano fuori pericolo, operazione di 5 ore Il sindaco di Castiglione del Genovesi era stato aggredito a sprangate nella sera di Santo Stefano. Sul pestaggio indagano i carabinieri. - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.