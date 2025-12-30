Castellammare Ruotolo si dimette dal consiglio comunale | Non c’è stato argine alla camorra Il sindaco Vicinanza | Da lui solo critiche infondate
Sandro Ruotolo, europarlamentare del Pd, si dimette dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia, criticando l’assenza di azioni contro la camorra. Il sindaco Luigi Vicinanza risponde definendo le sue critiche infondate, sottolineando il continuo impegno dell’amministrazione. La vicenda evidenzia le tensioni politiche locali e il dibattito sulla gestione della sicurezza e delle istituzioni nel territorio.
L’europarlamentare Pd Sandro Ruotolo si dimette dal consiglio comunale di Castellammare di Stabia e prova a rovinare il cenone di Capodanno del sindaco Luigi Vicinanza, accusato di guidare una “amministrazione non all’altezza, che non è stata argine alla camorra”. Vicinanza non ci sta, respinge al mittente e contrattacca: “Ha commesso un errore politico, la mia amministrazione la sta contrastando, le sue sono critiche esterne e prive di fondamento”. Finisce, male, un rapporto politico tra due figure autorevoli del centrosinistra nazionale. E pare anche incrinarsi un’amicizia antica, con radici che affondavano nei comuni trascorsi giornalistici – Ruotolo firma di punta della Rai e della militanza anticamorra, Vicinanza ex direttore dell’Espresso e di quotidiani locali del gruppo Repubblica – perché l’ex consigliere usa parole durissime, e il sindaco nel replicare non esita a mettere in piazza fatti e circostanze finora sconosciute: “ Gli avevo proposto di fare l’assessore alla Legalità, non mi ha mai degnato di una risposta ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
