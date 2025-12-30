Cassero sold out per la serata di Capodanno

Il Teatro Comunale Cassero annuncia il tutto esaurito per la serata di Capodanno. Un appuntamento che ripropone la tradizione di un evento conviviale e divertente, caratterizzato da momenti di allegria e spensieratezza. La serata promette un inizio d’anno all’insegna della buona compagnia, offrendo un’occasione di relax e divertimento in un ambiente accogliente e familiare.

Evento che vince non si cambia. Sarà un Capodanno come da tradizione all'insegna delle risate quello previsto al Teatro Comunale Cassero domani sera. Proprio come avvenuto a Santo Stefano con lo spettacolo "Natale con i tuoi, Santo Stefano con noi" che ha fatto segnare il pienone, arriva l'ultimo giorno dell'anno, o per meglio dire torna, " Ride bene chi ride l'ultimo ", show all'insegna delle risate irrefrenabili e contagiose tra i più attesi dell'anno. Sulla scena gli immancabili mattatori e padroni di casa Marco Dondarini e Davide Dalfiume, che hanno scelto per questo fine anno di dividere il palco con l'ospite Willer Collura.

