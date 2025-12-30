In questo racconto di Lucarelli, si descrive un episodio di tensione e delusione legato al mondo del calcio, evidenziando i momenti difficili vissuti da chi combatte per la propria squadra. Tra tradimenti e difficoltà economiche, emerge un quadro di passione, sacrificio e fragilità delle istituzioni sportive, offrendo uno sguardo sobrio sulla realtà di chi vive e lavora nel calcio di oggi.

"Presidente, ds, tutti. Mi hanno lasciato solo a combattere. È stato un anno tremendo. A un certo punto non avevamo nemmeno più i soldi per l'acqua o per andare in trasferta". A parlare è Alessandro Lucarelli, fratello di Cristiano ed ex bandiera del Parma. Il riferimento è proprio al Parma e alla stagione 201415, quella del fallimento prima di ripartire dalla Serie D. "Noi ci allenavamo e intanto una gru portava via strutture e materiali della società. Sembrava un film di Fantozzi. Invece era vero: un incubo a occhi aperti", ha raccontato a La Gazzetta dello Sport. Lucarelli è stato una bandiera del club ducale ed è rimasto anche dopo il ritiro, fino ad agosto 2025, ricoprendo il ruolo di direttore dell'area prestiti.

© Ilfattoquotidiano.it - “Cassano tradì un patto e andò sotto la curva, io scesi dalla tribuna di corsa convinto di prenderlo a pugni”: il racconto di Lucarelli

