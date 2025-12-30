Cassano | La Juve rinnovi subito Spalletti Zhegrova mi ricorda Zyech ma non so se sia un vero atleta

In un’intervista recente, Cassano ha suggerito alla Juventus di rinnovare immediatamente il contratto di Spalletti, sottolineando l’importanza della continuità tecnica. Ha inoltre commentato le caratteristiche di Zhegrova, paragonandolo a Ziyech, anche se ha espresso alcune perplessità sulla sua atleticità. Le sue osservazioni offrono uno spunto di riflessione sulle strategie future della squadra e sui profili dei nuovi acquisti.

. L’analisi dell’ex attaccante. Durante un recente intervento alla trasmissione “Viva el Futbol”,  Antonio Cassano  ha analizzato con il suo consueto stile diretto il nuovo corso della Juventus, suggerendo alla società di blindare immediatamente Spalletti per dare un segnale di stabilità a tutto l’ambiente. L’ex talento di Bari Vecchia ritiene che il lavoro del tecnico toscano stia finalmente portando i primi frutti e che un prolungamento contrattuale servirebbe a eliminare quella sensazione di precarietà che aleggia nello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

