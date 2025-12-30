Cassano | La Juve rinnovi subito Spalletti Zhegrova mi ricorda Zyech ma non so se sia un vero atleta

In un’intervista recente, Cassano ha suggerito alla Juventus di rinnovare immediatamente il contratto di Spalletti, sottolineando l’importanza della continuità tecnica. Ha inoltre commentato le caratteristiche di Zhegrova, paragonandolo a Ziyech, anche se ha espresso alcune perplessità sulla sua atleticità. Le sue osservazioni offrono uno spunto di riflessione sulle strategie future della squadra e sui profili dei nuovi acquisti.

Juventus, Cassano: "Spalletti deve sperare che caccino Comolli per rimanere in panchina" - L'ex talento barese Antonio Cassano ha dei dubbi sulla reale fiducia del club nell'ex ct, poi a Viva el Futbol attacca Marotta e l'Inter per la diatriba con Conte ... sport.virgilio.it

Cassano promuove la Juve: 'Occhio ai bianconeri per il discorso scudetto' - Secondo quanto riferito dall'ex calciatore Antonio Cassano ai microfoni di Viva el Futbol, la Juventus sarebbe una seria candidata a concorrere in questa stagione per lo scudetto. it.blastingnews.com

Secondo Antonio #Cassano a Viva El Footbal, la #Juventus potrebbe diventare davvero pericolosa se intervenisse sul mercato a gennaio. Con qualche innesto mirato, avrebbe le carte in regola per iniziare a dare fastidio alle squadre di vertice. Occhi - facebook.com facebook

