Caso Signorini l’appello di Mario Adinolfi | Scelga strategia diversa
Mario Adinolfi ha invitato Alfonso Signorini a rivedere la propria strategia in seguito alla sua iscrizione nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione. Il commento si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni della vicenda, emerse dopo la trasmissione di Fabrizio Corona. L’appello evidenzia l’importanza di un approccio più equilibrato e ponderato in situazioni delicate come questa.
(Adnkronos) – Mario Adinolfi invita Alfonso Signorini a cambiare strategia. Il giornalista e fondatore del 'Popolo della Famiglia' è intervenuto sulla notizia dell’iscrizione del conduttore televisivo nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, commentando l'evoluzione della vicenda dopo la puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona. "Nei dieci giorni seguiti alla diffusione della puntata . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Caso Mario Adinolfi, come funzionava il gruppo Scommessa Collettiva: l’inchieste delle Iene
Leggi anche: Caso Signorini, parla il contatto segreto: “Ho consegnato io le prove a Corona, ma la verità è diversa”
Caso Signorini, l'appello di Mario Adinolfi: "Scelga strategia diversa" - Il giornalista: 'Da cattolico a cattolico dico collabori con i giudici a scoperchiare quel che di marcio c’è nel sistema televisivo' ... adnkronos.com
Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale dopo la denuncia di Medugno - Caso Grande Fratello: Alfonso Signorini è indagato dalla procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia presentata da Medugno ... msn.com
Caso Signorini: il conduttore indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione - Alfonso Signorini è ufficialmente indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Medugno e Corona ... msn.com
Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione, la mossa della procura di Milano dopo il caso Grande Fratello - facebook.com facebook
Caso Grande Fratello, Alfonso #Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.